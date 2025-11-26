Concert-spectacle jeune public | « Aria » de Jesse Lucas Creil

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

2025-11-26

Mercredi 26 novembre à 15h_ la Grange à Musique

Dans le cadre du Festival régional « Haute Fréquence », la Grange à Musique vous propose un concert-spectacle jeune public mercredi 26 novembre à 15h.

Aria est une aventure immersive et poétique sur une planète imaginaire. Ce spectacle sonore et visuel mêle créations graphiques originales et musique électronique jouée en direct. Jesse Lucas y met en scène l’évolution du vivant et la diversité des espèces, invitant les enfants à questionner les écosystèmes. Grâce à un moteur de jeu vidéo, les visuels réagissent à la musique en temps réel, créant un univers où science et poésie se rejoignent pour une exploration ludique et fascinante.

La Grange à Musique

16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil

Tout public, dès 6 ans.

Tarifs: de 3,50€ à 6€ (Gratuit pour les 12 ans)

Renseignement et billetterie sur le site www.gam-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO Ligne A, D et S5 arrêt « Plaine de jeux » 3.5 .

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

Festival régional « Haute Fréquence »: Concert-show « Aria » from age 6. Aria is an immersive, poetic adventure on an imaginary planet. This sound and visual show combines original graphic creations and live electronic music.

Wednesday, November 26 at 3pm_ la Grange à Musique

German :

Regionales Festival « Haute Fréquence »: Konzertaufführung « Aria » ab 6 Jahren. Aria ist ein immersives und poetisches Abenteuer auf einem imaginären Planeten. Dieses akustische und visuelle Spektakel verbindet originelle grafische Kreationen mit live gespielter elektronischer Musik.

Mittwoch, 26. November, 15 Uhr_ Musikscheune

Italiano :

Festival regionale « Haute Fréquence »: concerto-spettacolo « Aria » per bambini dai 6 anni in su. Aria è un’avventura immersiva e poetica su un pianeta immaginario. Questo spettacolo sonoro e visivo combina creazioni grafiche originali e musica elettronica dal vivo.

Mercoledì 26 novembre alle 15.00_ la Grange à Musique

Espanol :

Festival regional « Haute Fréquence »: concierto-espectáculo « Aria » para niños a partir de 6 años. Aria es una aventura inmersiva y poética en un planeta imaginario. Este espectáculo sonoro y visual combina creaciones gráficas originales y música electrónica en directo.

Miércoles 26 de noviembre a las 15.00 h_ la Grange à Musique

