Concert-spectacle jeune public | Malou de Kawataro Creil

Concert-spectacle jeune public | Malou de Kawataro Creil mercredi 29 octobre 2025.

Concert-spectacle jeune public | Malou de Kawataro

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Tarif : 3.5 – 3.5 –

3.5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Malou, c’est un voyage initiatique porté par la musique de Kawataro, entre rêve éveillé et réalité poétique. Au fil de chansons et de récits, on suit un jeune explorateur curieux qui grandit, apprend à aimer, à comprendre le monde et à se comprendre lui-même. Concert-spectacle dès 6 ans.

Malou, c’est un voyage initiatique porté par la musique de Kawataro Amouë, Louis Aguilar, Mélissa Vanauberg entre rêve éveillé et réalité poétique. Au fil de chansons et de récits, on suit un jeune explorateur curieux qui grandit, apprend à aimer, à comprendre le monde et à se comprendre lui-même. Porté par une scénographie immersive pensée par Baptiste Legros, ce concert-spectacle mêle émotions, nature et imagination. Les artistes tissent un récit vivant, comme autour d’un feu de camp où l’on partage contes et secrets d’enfance. Malou transforme ses questions en sagesse, invitant petits et grands à se laisser emporter par la magie de la musique et des histoires.

Mercredi 29 octobre à la Grange à Musique.

Ouverture des portes à 15h00

(Période de vacances scolaires)

Spectacle Jeune public, dès 6 ans.

Tarifs: de 3,50€ à 6€ (Gratuit pour les 12 ans)

Renseignement et billetterie sur le site www.gam-creil.fr 3.5 .

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

Malou is a journey of initiation carried by Kawataro?s music, between waking dream and poetic reality. Through songs and stories, we follow a curious young explorer as he grows up, learns to love, understand the world and himself. Concert-show for ages 6 and up.

German :

Malou, das ist eine von Kawataros Musik getragene Initiationsreise zwischen Tagtraum und poetischer Realität. In Liedern und Erzählungen folgt man einem jungen, neugierigen Forscher, der aufwächst, lernt zu lieben, die Welt zu verstehen und sich selbst zu verstehen. Konzert-Show ab 6 Jahren.

Italiano :

Malou è un viaggio di iniziazione, trasportato dalla musica di Kawataro, tra sogno ad occhi aperti e realtà poetica. Attraverso canzoni e storie, seguiamo un giovane esploratore curioso che cresce, impara ad amare, a capire il mondo e a comprendere se stesso. Concerto-spettacolo per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Malou es un viaje iniciático, llevado por la música de Kawataro, entre la ensoñación y la realidad poética. A través de canciones e historias, seguimos a un joven explorador curioso que crece, aprende a amar, a comprender el mundo y a comprenderse a sí mismo. Concierto-espectáculo para niños a partir de 6 años.

L’événement Concert-spectacle jeune public | Malou de Kawataro Creil a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise