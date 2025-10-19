Concert spectacle Jules et Ginette Salle Kejadenn Logonna-Daoulas

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Il boit du matin au soir, elle se rattache à ses vieux souvenirs, ils se chamaillent en permanence… Mais quand Jules et Ginette chantent ensemble, on sent que leur amour est encore présent après des années de mariage. A travers des chansons d’hier et d’avant-hier, ils nous racontent leur vie. Jules à l’accordéon, Ginette à la guitare et à la harpe celtique, ces deux-là étaient faits pour s’entendre… et qu’on les entende ! .

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 60 98

