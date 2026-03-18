Concert-spectacle Le bourgeois gentilhomme Théâtre Émile Loubet Montélimar
Concert-spectacle Le bourgeois gentilhomme Théâtre Émile Loubet Montélimar mercredi 20 mai 2026.
Concert-spectacle Le bourgeois gentilhomme
Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Le génial Molière avec ce Bourgeois Gentilhomme offre une occasion rêvée de croiser musique anciennes, théâtre et danse aux élèves de cycle 2 théâtre et aux musiciens du conservatoire.
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Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
Molière’s brilliant Bourgeois Gentilhomme is the perfect opportunity for students of cycle 2 theater and musicians from the Conservatoire to combine early music, theater and dance.
L’événement Concert-spectacle Le bourgeois gentilhomme Montélimar a été mis à jour le 2026-03-18 par Montélimar Tourisme Agglomération