Concert-spectacle Le bourgeois gentilhomme Théâtre Émile Loubet Montélimar

Concert-spectacle Le bourgeois gentilhomme

Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le génial Molière avec ce Bourgeois Gentilhomme offre une occasion rêvée de croiser musique anciennes, théâtre et danse aux élèves de cycle 2 théâtre et aux musiciens du conservatoire.

.

Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Molière’s brilliant Bourgeois Gentilhomme is the perfect opportunity for students of cycle 2 theater and musicians from the Conservatoire to combine early music, theater and dance.

L’événement Concert-spectacle Le bourgeois gentilhomme Montélimar a été mis à jour le 2026-03-18 par Montélimar Tourisme Agglomération