Wissembourg

Concert-spectacle Le Phénix

2 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Phénix monte sur scène pour un concert-spectacle festif, vibrant et plein d’énergie. Chansons fédératrices, mises en scène, danse avec l’ECB de Betschdorf, émotion et ambiance garantie ! Une soirée pour chanter, vibrer… et faire la fête ensemble !

Le Phénix monte sur scène pour un concert-spectacle festif, vibrant et plein d’énergie.

Un show vocal et scénique pour célébrer… il souligne aussi les 25 ans de direction de chœur de Cynthia Colombo.

Chansons fédératrices, mises en scène, danse avec l’ECB de Betschdorf, émotion et ambiance garantie !

Une soirée pour chanter, vibrer… et faire la fête ensemble ! .

2 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 32 16 40 resa@cynthia-colombo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Phénix takes to the stage for a festive, vibrant and energetic concert-show. Unifying songs, staging, dancing with the ECB de Betschdorf, emotion and atmosphere guaranteed! An evening to sing, vibrate? and party together!

L’événement Concert-spectacle Le Phénix Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte