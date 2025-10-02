Concert, spectacle, Les Compagnons de la Tourlandry Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire
Concert, spectacle, Les Compagnons de la Tourlandry
Bourgneuf-en-Mauges 3 Rue de Vendée Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2025-10-02 15:00:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Rendez-vous pour un concert des Compagnons de la Tourlandry à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.
Organisé par l’Amicale Générations Loisirs La Pommeraye. La troupe des compagnons de la Tourlandry rendra hommage aux compagnons de la chanson . Chansons françaises, reprises et créations.
Bar et petite restauration sur place. .
+33 6 72 11 67 26
English :
Join us for a concert by Les Compagnons de la Tourlandry in Mauges-sur-Loire, between Angers and Nantes.
German :
Verabreden Sie sich zu einem Konzert der Compagnons de la Tourlandry in Mauges-sur-Loire zwischen Angers und Nantes.
Italiano :
Unitevi a noi per un concerto dei Compagnons de la Tourlandry a Mauges-sur-Loire, tra Angers e Nantes.
Espanol :
Acompáñenos en un concierto de los Compagnons de la Tourlandry en Mauges-sur-Loire, entre Angers y Nantes.
