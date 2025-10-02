Concert, spectacle, Les Compagnons de la Tourlandry Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire

Concert, spectacle, Les Compagnons de la Tourlandry Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire jeudi 2 octobre 2025.

Concert, spectacle, Les Compagnons de la Tourlandry

Bourgneuf-en-Mauges 3 Rue de Vendée Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 15:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Rendez-vous pour un concert des Compagnons de la Tourlandry à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Organisé par l’Amicale Générations Loisirs La Pommeraye. La troupe des compagnons de la Tourlandry rendra hommage aux compagnons de la chanson . Chansons françaises, reprises et créations.

Bar et petite restauration sur place. .

Bourgneuf-en-Mauges 3 Rue de Vendée Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 11 67 26

English :

Join us for a concert by Les Compagnons de la Tourlandry in Mauges-sur-Loire, between Angers and Nantes.

German :

Verabreden Sie sich zu einem Konzert der Compagnons de la Tourlandry in Mauges-sur-Loire zwischen Angers und Nantes.

Italiano :

Unitevi a noi per un concerto dei Compagnons de la Tourlandry a Mauges-sur-Loire, tra Angers e Nantes.

Espanol :

Acompáñenos en un concierto de los Compagnons de la Tourlandry en Mauges-sur-Loire, entre Angers y Nantes.

L’événement Concert, spectacle, Les Compagnons de la Tourlandry Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges