Concert spectacle Les murmures de la Kora Le Fel
Concert spectacle Les murmures de la Kora Le Fel vendredi 17 avril 2026.
Concert spectacle Les murmures de la Kora
557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Le musicien est un jeune homme , Jean Baptiste Robert, qui a vécu une année au Burkina Faso et qui a été accueilli dans une famille de musiciens afin de savoir jouer de la harpe africaine qui est ce superbe instrument !
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations .
557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
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English :
The musician is a young man, Jean Baptiste Robert, who spent a year in Burkina Faso and was welcomed into a family of musicians so that he could learn to play the African harp, which is this superb instrument!
L’événement Concert spectacle Les murmures de la Kora Le Fel a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)