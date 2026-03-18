Concert spectacle Les murmures de la Kora

557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le musicien est un jeune homme , Jean Baptiste Robert, qui a vécu une année au Burkina Faso et qui a été accueilli dans une famille de musiciens afin de savoir jouer de la harpe africaine qui est ce superbe instrument !

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations .

557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com

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English :

The musician is a young man, Jean Baptiste Robert, who spent a year in Burkina Faso and was welcomed into a family of musicians so that he could learn to play the African harp, which is this superb instrument!

L’événement Concert spectacle Les murmures de la Kora Le Fel a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)