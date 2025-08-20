Concert-spectacle L’Histoire du piano Guillestre

Concert-spectacle L’Histoire du piano Guillestre mercredi 20 août 2025.

Concert-spectacle L’Histoire du piano

Eglise de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

à partir de 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20 15:00:00

fin : 2025-08-20 16:15:00

Date(s) :

2025-08-20

Animation musicale pianistique variée, ludique et interactive, à deux et quatre mains avec KEVIN TADUY et CLARA FAROUZE. En une heure, la plupart des compositeurs majeurs sont passés en revue au piano.

.

Eglise de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

A varied, fun and interactive two- and four-hand piano show with KEVIN TADUY and CLARA FAROUZE. In an hour and a half, most of the major composers are reviewed at the piano.

German :

Abwechslungsreiche, spielerische und interaktive musikalische Klavieranimation zu zwei und vier Händen mit KEVIN TADUY und CLARA FAROUZE. In einer Stunde werden die meisten der wichtigsten Komponisten am Klavier durchgespielt.

Italiano :

Musica per pianoforte varia, divertente e interattiva con KEVIN TADUY e CLARA FAROUZE. Nell’arco di un’ora, la maggior parte dei principali compositori viene rivisitata al pianoforte.

Espanol :

Música para piano variada, divertida e interactiva con KEVIN TADUY y CLARA FAROUZE. En el espacio de una hora, se repasan al piano la mayoría de los grandes compositores.

L’événement Concert-spectacle L’Histoire du piano Guillestre a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras