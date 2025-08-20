Concert-spectacle L’Histoire du piano Guillestre
Concert-spectacle L’Histoire du piano Guillestre mercredi 20 août 2025.
Concert-spectacle L’Histoire du piano
Eglise de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
à partir de 8 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-08-20 15:00:00
fin : 2025-08-20 16:15:00
Date(s) :
2025-08-20
Animation musicale pianistique variée, ludique et interactive, à deux et quatre mains avec KEVIN TADUY et CLARA FAROUZE. En une heure, la plupart des compositeurs majeurs sont passés en revue au piano.
.
Eglise de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
A varied, fun and interactive two- and four-hand piano show with KEVIN TADUY and CLARA FAROUZE. In an hour and a half, most of the major composers are reviewed at the piano.
German :
Abwechslungsreiche, spielerische und interaktive musikalische Klavieranimation zu zwei und vier Händen mit KEVIN TADUY und CLARA FAROUZE. In einer Stunde werden die meisten der wichtigsten Komponisten am Klavier durchgespielt.
Italiano :
Musica per pianoforte varia, divertente e interattiva con KEVIN TADUY e CLARA FAROUZE. Nell’arco di un’ora, la maggior parte dei principali compositori viene rivisitata al pianoforte.
Espanol :
Música para piano variada, divertida e interactiva con KEVIN TADUY y CLARA FAROUZE. En el espacio de una hora, se repasan al piano la mayoría de los grandes compositores.
L’événement Concert-spectacle L’Histoire du piano Guillestre a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras