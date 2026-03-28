Concert spectacle L’ombre Théâtre Émile Loubet Montélimar

Concert spectacle L’ombre

Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Inspirée du conte d’Andersen, l’ombre est une pièce qui explore le rapport entre l’homme et sa part obscure.

Par les élèves du conservatoire

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Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

Inspired by Andersen?s fairy tale, L?ombre explores the relationship between man and his dark side.

By conservatory students

L’événement Concert spectacle L’ombre Montélimar a été mis à jour le 2026-03-28 par Montélimar Tourisme Agglomération