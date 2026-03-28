Concert spectacle L’ombre Théâtre Émile Loubet Montélimar
Concert spectacle L’ombre Théâtre Émile Loubet Montélimar mercredi 13 mai 2026.
Concert spectacle L’ombre
Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Inspirée du conte d’Andersen, l’ombre est une pièce qui explore le rapport entre l’homme et sa part obscure.
Par les élèves du conservatoire
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Théâtre Émile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
Inspired by Andersen?s fairy tale, L?ombre explores the relationship between man and his dark side.
By conservatory students
L’événement Concert spectacle L’ombre Montélimar a été mis à jour le 2026-03-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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