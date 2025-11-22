Concert spectacle avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse
avenue Jean Jaurès CAFE SCENE Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Concert-spectacle par Orann le Musicien
A 16 ans seulement,il a déjà tout d’un grand et un incroyable talent. Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste.
Venez découvrir ce jeune talent dont vous entendrez parler longtemps .
avenue Jean Jaurès CAFE SCENE Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 37 51 marylisel@hotmail.fr
