Concert spectacle avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse

Concert spectacle avenue Jean Jaurès Montfort-en-Chalosse samedi 22 novembre 2025.

avenue Jean Jaurès CAFE SCENE Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concert-spectacle par Orann le Musicien
A 16 ans seulement,il a déjà tout d’un grand et un incroyable talent. Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste.
Venez découvrir ce jeune talent dont vous entendrez parler longtemps   .

avenue Jean Jaurès CAFE SCENE Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 37 51  marylisel@hotmail.fr

