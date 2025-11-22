Concert-Spectacle Musiques de nulle part par Nicolas Bras Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Concert-Spectacle Musiques de nulle part par Nicolas Bras Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 22 novembre 2025.

Nicolas Bras, musicien bricoleur, invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels dans son spectacle. Il crée autour de ses instruments, un folklore imaginaire et ouvre une fenêtre ludiquement pointue sur l’organologie et l’acoustique en donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés. Il a pioché une vingtaine d’instruments de musique parmi les milliers de prototypes de vents, cordes, percussions et autres instruments inclassables, fruits de 15 ans de fabrication d’instruments à partir de tuyaux en PVC, vieille ferraille, bois recyclé, boîtes de conserve, objets détournés et tout ce qui peut sonner. Nicolas Bras compose, improvise, mélange les sons et les fréquences, reprend des chemins déjà empruntés ou de nouvelles voies.

Un spectacle hybride entre conférence, performance et concert, pour un musicien accompagné de ses 48 instruments DIY inédits qu’il utilise tel un laboratoire et un lieu d’expression personnelle.

Le samedi 22 novembre 2025

de 18h15 à 20h15

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T19:15:00+01:00

fin : 2025-11-22T21:15:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T18:15:00+02:00_2025-11-22T20:15:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

+33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre