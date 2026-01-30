Concert spectacle pour Amnesty International Temple de DIE et salle Arc en ciel Die
Concert spectacle pour Amnesty International Temple de DIE et salle Arc en ciel Die dimanche 8 mars 2026.
Concert spectacle pour Amnesty International
Temple de DIE et salle Arc en ciel 2 rue Amédée Rousset Die Drôme
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 20:00:00
2026-03-08
Concert de groupes amateurs et vente de gateaux au profit d’une association de lutte pour les droits humains.
Temple de DIE et salle Arc en ciel 2 rue Amédée Rousset Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes crest@amnestyfrance.fr
English :
Concert by amateur bands and cake sale in aid of a human rights association.
