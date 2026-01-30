Concert spectacle pour Amnesty International Temple de DIE et salle Arc en ciel Die

Concert spectacle pour Amnesty International

Temple de DIE et salle Arc en ciel 2 rue Amédée Rousset Die Drôme

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

2026-03-08

Concert de groupes amateurs et vente de gateaux au profit d’une association de lutte pour les droits humains.

crest@amnestyfrance.fr

English :

Concert by amateur bands and cake sale in aid of a human rights association.

