Concert spectacle pour Amnesty International Temple de DIE et salle Arc en ciel Die

Concert spectacle pour Amnesty International Temple de DIE et salle Arc en ciel Die dimanche 8 mars 2026.

Concert spectacle pour Amnesty International

Temple de DIE et salle Arc en ciel 2 rue Amédée Rousset Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 20:00:00

Date(s) :
2026-03-08

Concert de groupes amateurs et vente de gateaux au profit d’une association de lutte pour les droits humains.
  .

Temple de DIE et salle Arc en ciel 2 rue Amédée Rousset Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   crest@amnestyfrance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by amateur bands and cake sale in aid of a human rights association.

L’événement Concert spectacle pour Amnesty International Die a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays Diois