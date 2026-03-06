Concert Spectacle Soli Deo Gloria Temple Saint Martin Montbéliard

Concert Spectacle Soli Deo Gloria

Temple Saint Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Et si la musique, le théâtre et le chant lyrique se rencontraient pour faire résonner autrement un texte ancien ?

Avec Soli Deo Gloria, plongez dans une expérience artistique immersive où les mots et les notes s’entrelacent pour offrir une nouvelle lecture, sensible et vivante, du texte biblique. Loin des représentations figées, ce concert-spectacle invite à un voyage sonore et émotionnel, accessible à toutes et tous, quelles que soient les convictions ou les cultures.

Sur scène, une formation originale réunit un comédien, quatre chanteurs lyriques, un pianiste et une violoncelliste. Ensemble, ils tissent une alchimie musicale captivante, alternant improvisations contemporaines et réinterprétations du patrimoine musical protestant. Une note continue, comme un fil d’Ariane, traverse le spectacle et accompagne le spectateur dans cette traversée intemporelle.

Porté par une interprétation habitée et audacieuse, Soli Deo Gloria révèle un texte biblique surprenant, profondément humain et toujours actuel.

Avec Milena Bischoff soprano, Damaris Pelichet mezzo-soprano, Sylvain Roussey ténor, Antoine Bossard baryton, Vincent Nommay comédien, Julie Avelange violoncelle et Pascal Keller piano

Un moment artistique singulier, entre musique, théâtre et spiritualité. .

