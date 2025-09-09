Concert spectacle Versant vivant Les Mardis de l’insolite Chez Christine Oscaby Aste-Béon

Chez Christine Oscaby 10 Rue Marco Dessus Aste-Béon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Au creux de la montagne, les êtres s’endorment humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent, un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’oeil… Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriels, inattendus. Le dialogue entre musique et dessin s’instaure, autour de la question du temps, qui se déploie de part et d’autre de la scène. Un concert dessiné et animé de la cie L’Observable (Emilie Tarascou et Simon Kansara) Prix du Jury du Festival Au Bonheur des Mômes 2024, Grand- Bornand (74). Auberge espagnole pour un moment convivial .

Chez Christine Oscaby 10 Rue Marco Dessus Aste-Béon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 51 95 97

