Concert Spectacle Wuenheim

1 rue de la Fonderie Wuenheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 20:15:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Une soirée de spectacle musical pour passer un bon moment entre ambiance cabaret et bistrot.
Un concert spectacle donné par les musiciens de l’orchestre d’harmonie Espérance de Wuenheim (OHE)
Une soirée de spectacle musical ou se succèderons des prestations musicales individuelles et en groupe.
De la musique, de la variété une pointe de Schlager et de l’humour pour passer un bon moment entre ambiance cabaret et bistrot. .
1 rue de la Fonderie Wuenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 29 17 93 esperancewuenheim@gmail.com
English :
An evening of musical entertainment with a cabaret and bistro atmosphere.
German :
Ein Abend mit einer musikalischen Show, um eine gute Zeit zwischen Kabarett- und Bistroatmosphäre zu verbringen.
Italiano :
Una serata di intrattenimento musicale in un’atmosfera da cabaret e bistrot.
Espanol :
Una noche de entretenimiento musical en un ambiente de cabaret y bistró.
