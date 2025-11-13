Concert/Spectacle Yves Henry Masques portés et Musique live duo Châteauroux

Concert/Spectacle Yves Henry Masques portés et Musique live duo

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

La MLC de Belle-Isle vous propose ce spectacle/concert avec Yves Henry, des masques portés et de la musique live en duo !

Véronique Martin fabrique des masques. Elle donne corps et vie à ses créations… Dans ces moments suspendus Yves Henry Guillonnet compose la musique en direct. Toute l’année vous pouvez visiter leurs ateliers à Neuvy Saint-Sépulchre. .

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14

English :

Belle-Isle MLC presents this show/concert with Yves Henry, wearing masks and live duo music!

German :

Die MLC de Belle-Isle bietet Ihnen diese Show/Konzert mit Yves Henry, getragene Masken und Live-Musik im Duett!

Italiano :

Belle-Isle MLC vi propone questo spettacolo/concerto con Yves Henry, che indossa maschere e suona musica dal vivo in duo!

Espanol :

Belle-Isle MLC te trae este espectáculo/concierto con Yves Henry, ¡llevando máscaras y tocando música en directo a dúo!

