Concert Spinal Groove Syndicate Chantraine dimanche 28 septembre 2025.

Chantraine Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Concert exceptionnel.

Musique américaine à l’occasion du 81ème anniversaire de la Libération de Chantraine.

Direction Enguerram DUFOURTout public

Chantraine 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Exceptional concert.

American music for the 81st anniversary of the Liberation of Chantraine.

Conductor: Enguerram DUFOUR

German :

Außergewöhnliches Konzert.

Amerikanische Musik anlässlich des 81. Jahrestags der Befreiung von Chantraine.

Leitung: Enguerram DUFOUR

Italiano :

Concerto d’eccezione.

Musica americana in occasione dell’81° anniversario della liberazione della Chantraine.

Direttore: Enguerram DUFOUR

Espanol :

Concierto excepcional.

Música americana con motivo del 81 aniversario de la Liberación de Chantraine.

Director: Enguerram DUFOUR

