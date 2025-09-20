Concert spirituel Chapelle des Franciscaines Saint-Germain-en-Laye

Concert spirituel Chapelle des Franciscaines Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Concert spirituel Samedi 20 septembre, 16h00 Chapelle des Franciscaines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Venez écouter un concert spirituel (chants et orgues) composé de pièces du XVIIème siècle à nos jours.

Durée : 30min

Chapelle des Franciscaines 89 avenue du Maréchal-Foch 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Concert