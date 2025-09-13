CONCERT SPIRITUEL Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges

CONCERT SPIRITUEL Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 13 septembre 2025.

CONCERT SPIRITUEL

Parvis de la Cathédrale Cathédrale de Saint Bertrand de Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-09-13 19:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Venez découvrir un concert exceptionnel à la cathédrale Sainte Marie, où l’orgue et le chant se mêlent pour une expérience spirituelle, avec des œuvres de Buxtehude, Bach, Vivaldi, et d’autres grands compositeurs. L’entrée est libre, et l’événement est organisé par l’Archiconfrérie Saint Bertrand et Saint Benoît-Joseph Labre.

.

Parvis de la Cathédrale Cathédrale de Saint Bertrand de Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie confrereriesaintbertrand@gmail.com

English :

Come and enjoy an exceptional concert at Sainte Marie Cathedral, where organ and song combine for a spiritual experience, with works by Buxtehude, Bach, Vivaldi and other great composers. Admission is free, and the event is organized by the Archiconfrérie Saint Bertrand et Saint Benoît-Joseph Labre.

German :

Erleben Sie ein außergewöhnliches Konzert in der Kathedrale Sainte Marie, bei dem Orgel und Gesang zu einer spirituellen Erfahrung verschmelzen. Es werden Werke von Buxtehude, Bach, Vivaldi und anderen großen Komponisten aufgeführt. Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung wird von der Archiconfrérie Saint Bertrand et Saint Benoît-Joseph Labre organisiert.

Italiano :

Venite a godervi un concerto eccezionale nella Cattedrale di Sainte Marie, dove organo e canto si uniscono per un’esperienza spirituale, con opere di Buxtehude, Bach, Vivaldi e altri grandi compositori. L’ingresso è gratuito e l’evento è organizzato dall’Arciconfraternita di Saint Bertrand e Saint Benoît-Joseph Labre.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto excepcional en la catedral Sainte Marie, donde órgano y canto se combinan para una experiencia espiritual, con obras de Buxtehude, Bach, Vivaldi y otros grandes compositores. La entrada es gratuita y la organización corre a cargo de la Archicofradía de Saint Bertrand y Saint Benoît-Joseph Labre.

L’événement CONCERT SPIRITUEL Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-09-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65