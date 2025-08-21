CONCERT SPIRITUEL LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE Sète

CONCERT SPIRITUEL

CONCERT SPIRITUEL LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE Sète jeudi 21 août 2025.

CONCERT SPIRITUEL LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE

7 Corniche de Neuburg Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21

Date(s) :
2025-08-21

  .

7 Corniche de Neuburg Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 87 09 09 79  secretariatpcsd@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT SPIRITUEL LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-DOMINIQUE Sète a été mis à jour le 2025-07-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE