CONCERT SPIRITUEL SPLENDEURS VÉNITIENNES GLORIA ET MAGNIFICAT DE VIVALDI Soissons

CONCERT SPIRITUEL SPLENDEURS VÉNITIENNES GLORIA ET MAGNIFICAT DE VIVALDI

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 21:30:00

Date(s) :

2026-01-29

Vivaldi fut d’abord reconnu pour le versant profane de son oeuvre immense, son oeuvre sacrée n’étant redécouverte que dans les années 1940 !

Pourtant, le prêtre roux composa de nombreux chefs-d’oeuvre et tout particulièrement durant son service au Seminario Musical dell’Ospedale della Pietà, institution religieuse au sein de laquelle des jeunes filles orphelines ou abandonnées recevaient une éducation purement musicale.

Faire du Vivaldi, c’est tout simplement euphorisant. Aborder sa musique, c’est un peu comme aller à un cours de yoga on rechigne parfois à s’y rendre mais au final, on baigne dans la plus grande jubilation. Après plusieurs décennies à la scruter, j’avoue ne m’en être toujours pas lassé. Hervé Niquet

Vivaldi fut d’abord reconnu pour le versant profane de son oeuvre immense, son oeuvre sacrée n’étant redécouverte que dans les années 1940 !

Pourtant, le prêtre roux composa de nombreux chefs-d’oeuvre et tout particulièrement durant son service au Seminario Musical dell’Ospedale della Pietà, institution religieuse au sein de laquelle des jeunes filles orphelines ou abandonnées recevaient une éducation purement musicale.

Faire du Vivaldi, c’est tout simplement euphorisant. Aborder sa musique, c’est un peu comme aller à un cours de yoga on rechigne parfois à s’y rendre mais au final, on baigne dans la plus grande jubilation. Après plusieurs décennies à la scruter, j’avoue ne m’en être toujours pas lassé. Hervé Niquet .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vivaldi was first recognized for the secular side of his immense oeuvre, his sacred work only being rediscovered in the 1940s!

Yet the red-headed priest composed many masterpieces, particularly during his service at the Seminario Musical dell’Ospedale della Pietà, a religious institution where orphaned or abandoned girls received a purely musical education.

Playing Vivaldi is simply exhilarating. Approaching his music is a bit like going to a yoga class: sometimes you’re reluctant to go, but in the end, you’re bathed in the greatest jubilation. After several decades of scrutinizing it, I confess I still haven’t tired of it. Hervé Niquet

L’événement CONCERT SPIRITUEL SPLENDEURS VÉNITIENNES GLORIA ET MAGNIFICAT DE VIVALDI Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons