CONCERT ST PATRICK

Brenoux Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Envie d’une dose d’énergie pure ?

Le groupe KWANZA débarque à Langlade-Brenoux pour une soirée Musique Trad Survitaminée !

Kwanza, c’est le mélange parfait entre l’esprit des Cévennes et le cœur de l’Irlande.

Jigs, ballades irlandaises, chansons cajuns…

Préparez vos chaussures pour danser et votre bonne humeur !

Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19 foyer.rural.brenoux@gmail.com

English :

Looking for a dose of pure energy?

The group KWANZA is coming to Langlade-Brenoux for an evening of Musique Trad Survitaminée !

Kwanza is the perfect blend of Cévennes spirit and Irish heart.

Jigs, Irish ballads, Cajun songs?

Get your dancing shoes and your good mood ready!

