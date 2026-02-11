CONCERT ST PATRICK Brenoux
CONCERT ST PATRICK Brenoux samedi 14 mars 2026.
CONCERT ST PATRICK
Brenoux Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Envie d’une dose d’énergie pure ?
Le groupe KWANZA débarque à Langlade-Brenoux pour une soirée Musique Trad Survitaminée !
Kwanza, c’est le mélange parfait entre l’esprit des Cévennes et le cœur de l’Irlande.
Jigs, ballades irlandaises, chansons cajuns…
Préparez vos chaussures pour danser et votre bonne humeur !
Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 00 19 foyer.rural.brenoux@gmail.com
English :
Looking for a dose of pure energy?
The group KWANZA is coming to Langlade-Brenoux for an evening of Musique Trad Survitaminée !
Kwanza is the perfect blend of Cévennes spirit and Irish heart.
Jigs, Irish ballads, Cajun songs?
Get your dancing shoes and your good mood ready!
L’événement CONCERT ST PATRICK Brenoux a été mis à jour le 2026-02-11 par Conseil Départemental