Concert St Patrick The Rumjacks + AKAB + FFR (Celtic Fiesta) Le Moloco Audincourt

Concert St Patrick The Rumjacks + AKAB + FFR (Celtic Fiesta)

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Doubs

Début : 2026-03-21 20:30:00

Concert présenté par Le Moloco

The Rumjacks sont une figure majeure du punk celtique, connus pour leur fusion explosive entre énergie punk, mélodies folk et influences irlandaises. Leur intensité scénique et leur créativité constante font de chaque concert un moment inoubliable.

AKAB vous embarque dans un univers enfumé, où le rhum et le whiskey de contrebande côtoient les musiques traditionnelles et les chants de marins. Leur punk déjanté et leurs compositions percutantes garantissent un voyage musical unique à travers le temps et les mers.

FFR (Celtic Fiesta), incontournable dans le Nord Franche-Comté, célèbre plus de 20 ans de rock celtique festif et 6 albums. Très programmés au Festival Interceltique de Lorient, ils offrent une énergie contagieuse sur scène.

Une soirée celtique, festive et intense à vivre au Moloco. .

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 30 78 30

