Concert STABAT MATER à Quetteville Quetteville

Concert STABAT MATER à Quetteville

Place de l’Église Quetteville Calvados

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

L’église de Quetteville vous ouvre ses portes pour son dernier concert de l’année, proposé par Les Musicales de Quetteville.

Concert Stabat Mater de Jean Baptiste Pergolèse, interprété par Hélène Houzel (violon), Patrick Bismuth (violon), Marie Lèbre (alto), David Simpson (violoncelle), Yanis Dubois (orgue), Florence Devielhe (soprano) et Diana Bussereau (Mezzo-Soprano).

Participation libre. .

Place de l’Église Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 25 80

English : Concert STABAT MATER à Quetteville

The church of Quetteville opens its doors to you for its last concert of the year, offered by Les Musicales de Quetteville.

On the program

Overture: 2 symphonies for 4 (strings) by Alessandro Scarlotti.

Concert Stabat Mater by Jean Baptiste Pergolesi.

German : Concert STABAT MATER à Quetteville

Die Kirche von Quetteville öffnet ihre Türen für das letzte Konzert des Jahres, das von Les Musicales de Quetteville angeboten wird.

Auf dem Programm stehen:

Ouvertüre: 2 Symphonie à 4 (Streicher) von Alessandro Scarlotti.

Konzert Stabat Mater von Jean Baptiste Pergolesi.

Italiano :

La chiesa di Quetteville vi apre le porte per l’ultimo concerto dell’anno, organizzato da Les Musicales de Quetteville.

In programma

Ouverture: 2 sinfonie per 4 (archi) di Alessandro Scarlotti.

Concerto Stabat Mater di Jean Baptiste Pergolesi.

Espanol :

La iglesia de Quetteville le abre sus puertas para su último concierto del año, organizado por Les Musicales de Quetteville.

En el programa

Obertura: 2 sinfonías para 4 (cuerdas) de Alessandro Scarlotti.

Concierto Stabat Mater de Jean Baptiste Pergolesi.

