Concert Stabat Mater de Dvorãk interprété par l’Ensemble Vocal d’Arles à l’Eglise de St. Etienne du Grès Eglise de Saint Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès samedi 18 octobre 2025.

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 20h. Eglise de Saint Etienne du Grès 121, Rue des Epinards Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

2025-10-18

Concert magique où l’Ensemble Vocal d’Arles produira exceptionnellement pour le territoire des Alpilles le Stabat Mater de Dvorãk accompagné d’un piano

Une partition qui à fait, à l’époque, la renommée de son compositeur. Un moment unique dans un lieu privilégié.

Venez nombreux pour écouter l’une des plus belles œuvres du répertoire de musique sacrée .

Eglise de Saint Etienne du Grès 121, Rue des Epinards Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A magical concert in which the Arles Vocal Ensemble will perform Dvorãk’s Stabat Mater, accompanied by piano, exclusively for the Alpilles region.

German :

Ein zauberhaftes Konzert, bei dem das Ensemble Vocal d’Arles ausnahmsweise für die Region Alpilles das Stabat Mater von Dvorãk in Begleitung eines Klaviers aufführen wird.

Italiano :

Un concerto magico in cui l’Ensemble Vocal d’Arles eseguirà lo Stabat Mater di Dvorãk, accompagnato da un pianoforte, come una chicca per la regione delle Alpilles

Espanol :

Un concierto mágico en el que el Ensemble Vocal d’Arles interpretará el Stabat Mater de Dvorãk, acompañado por un piano, como regalo especial para la región de Alpilles

