Concert Stabat Mater de Pergolèse Église Notre Dame de Pau Pau
Concert Stabat Mater de Pergolèse Église Notre Dame de Pau Pau vendredi 3 avril 2026.
Concert Stabat Mater de Pergolèse
Église Notre Dame de Pau 23 Rue Jean Jacques de Monaix Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Interprétation du Stabat Mater de Pergolèse par le chœur ARMILA et la chorale du Lavedan à l’occasion du Vendredi Saint.
Direction Mirtha ALCARAZ-DAHHANI
Orgue Leo LALANNE .
Église Notre Dame de Pau 23 Rue Jean Jacques de Monaix Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 09 08 40 helenej31@hotmail.fr
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English : Concert Stabat Mater de Pergolèse
L’événement Concert Stabat Mater de Pergolèse Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau