Concert Stabat Mater de Pergolèse Église Notre Dame de Pau Pau

Concert Stabat Mater de Pergolèse

Église Notre Dame de Pau 23 Rue Jean Jacques de Monaix Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Interprétation du Stabat Mater de Pergolèse par le chœur ARMILA et la chorale du Lavedan à l’occasion du Vendredi Saint.

Direction Mirtha ALCARAZ-DAHHANI

Orgue Leo LALANNE .

Église Notre Dame de Pau 23 Rue Jean Jacques de Monaix Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 09 08 40 helenej31@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Stabat Mater de Pergolèse

L’événement Concert Stabat Mater de Pergolèse Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau