Avec l’ensemble Arcanes, sous la direction de Jean-Michel Montornès, Yves Lamey à l’orgue.

Avec l’ensemble vocal Arcanes (25 chanteurs), Jean-Michel Montornès à la direction et Yves Lamey à l’orgue.

L’hymne religieuse du Stabat Mater ce´le´brant la compassion de la Vierge est attribue´e au poe`te franciscain Jacopone Todi vers 1300. A partir du 16ie`me sie`cle, les compositeurs de la Renaissance s’approprient le poe`me et le mettent en musique sous forme de grandes polyphonies vocales. Par la suite, un grand nombre de partitions voient le jour jusqu’au 20ie`me sie`cle.

Oeuvres de Domenico Scarlatti, Joseph Gabriel Rheinberger, Antonio Lotti, Heinrich Schütz, Félix Mendelssohn…

With the Arcanes ensemble, conducted by Jean-Michel Montornès, Yves Lamey on organ.

Mit dem Ensemble Arcanes, unter der Leitung von Jean-Michel Montornès, Yves Lamey an der Orgel.

Con l’ensemble Arcanes, diretto da Jean-Michel Montornès, con Yves Lamey all’organo.

Con el conjunto Arcanes, dirigido por Jean-Michel Montornès, con Yves Lamey al órgano.

