Concert Stabat Mater Place du For Le Puy-en-Velay

Place du For Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-09-07 17:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Venez assister au concert « Stabat Mater » à la Cathédrale du Puy. Orgue, choeur et orchestre baroque. 20 musiciens professionnels.

Par le Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Direction Jean-Baptiste Nicolas.

Place du For Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 04 23 05 maitrise@cathedraledupuy.org

English :

Attend the « Stabat Mater » concert at Le Puy Cathedral. Organ, choir and baroque orchestra. 20 professional musicians.

By Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Conductor: Jean-Baptiste Nicolas.

German :

Besuchen Sie das Konzert « Stabat Mater » in der Kathedrale von Le Puy. Orgel, Chor und Barockorchester. 20 professionelle Musiker.

Vom Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Leitung: Jean-Baptiste Nicolas.

Italiano :

Venite a godervi il concerto « Stabat Mater » nella Cattedrale di Le Puy. Organo, coro e orchestra barocca. 20 musicisti professionisti.

A cura del Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Diretto da Jean-Baptiste Nicolas.

Espanol :

Venga a disfrutar del concierto « Stabat Mater » en la catedral del Puy. Órgano, coro y orquesta barroca. 20 músicos profesionales.

A cargo del Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Bajo la dirección de Jean-Baptiste Nicolas.

