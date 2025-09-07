Concert Stabat Mater Place du For Le Puy-en-Velay
Concert Stabat Mater Place du For Le Puy-en-Velay dimanche 7 septembre 2025.
Concert Stabat Mater
Place du For Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 17:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Venez assister au concert « Stabat Mater » à la Cathédrale du Puy. Orgue, choeur et orchestre baroque. 20 musiciens professionnels.
Par le Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Direction Jean-Baptiste Nicolas.
.
Place du For Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 04 23 05 maitrise@cathedraledupuy.org
English :
Attend the « Stabat Mater » concert at Le Puy Cathedral. Organ, choir and baroque orchestra. 20 professional musicians.
By Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Conductor: Jean-Baptiste Nicolas.
German :
Besuchen Sie das Konzert « Stabat Mater » in der Kathedrale von Le Puy. Orgel, Chor und Barockorchester. 20 professionelle Musiker.
Vom Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Leitung: Jean-Baptiste Nicolas.
Italiano :
Venite a godervi il concerto « Stabat Mater » nella Cattedrale di Le Puy. Organo, coro e orchestra barocca. 20 musicisti professionisti.
A cura del Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Diretto da Jean-Baptiste Nicolas.
Espanol :
Venga a disfrutar del concierto « Stabat Mater » en la catedral del Puy. Órgano, coro y orquesta barroca. 20 músicos profesionales.
A cargo del Consort Musica Vera, Maîtrise de la Cathédrale. Bajo la dirección de Jean-Baptiste Nicolas.
L’événement Concert Stabat Mater Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay