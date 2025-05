Concert Staber Mater – Alençon, 17 mai 2025 18:00, Alençon.

Orne

Concert Staber Mater 53 Grande Rue Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 20:00:00

Date(s) :

2025-05-17

La Maîtrise du conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté Urbaine

d’Alençon (CUA) vous donne rendez-vous pour deux représentations autour de la musique

baroque vocale et instrumentale, le samedi 17 mai à la basilique Notre-Dame.

Ce concert de musique baroque italienne autour du Stabat Mater d’Antonio

Caldara (1670-1736), interprété par la cinquantaine de jeunes Maîtrisiens âgés

de 11 à 17 ans et par un ensemble instrumental de grands élèves du conservatoire

à rayonnement départemental de la CUA, sera constitué d’œuvres chorales et

instrumentales des 17e

et 18e

siècles écrites par de célèbres compositeurs tels que

Caldara, Vivaldi, Pergolèse et Fux.

Ce programme musical sera aussi l’occasion de faire un lien artistique avec

l’exposition temporaire Créer pour Louis XIV. Dentelles de pouvoir, qui se tient

actuellement au musée des Beaux-arts et de la Dentelle à Alençon.

Programme

• Stabat Mater d’Antonio Caldara (1670-1736)

• extraits du Gloria d’Antonio Vivaldi (1678-1741)

• extraits du Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse (1710-1736)

• sonate et chaconne de Johann Joseph Fux (1660-1741)

▶ Pratique

Samedi 17 mai 2025 à 18 h et à 20 h

Basilique 53 Grande rue à Alençon

[Durée 1 h]

Entrée libre dans la limite des places disponibles

53 Grande Rue

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72

English : Concert Staber Mater

The Maîtrise of the Conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté Urbaine

d’Alençon (CUA) invites you to two performances of vocal and instrumental

baroque vocal and instrumental music, on Saturday May 17 at Notre-Dame Basilica.

This concert of Italian Baroque music, featuring the Stabat Mater by Antonio

Caldara (1670-1736), performed by some fifty young Maîtrisiens

aged 11 to 17 and an instrumental ensemble of top students from the CUA

cUA conservatory, will feature choral and instrumental works from the

instrumental works from the 17th

and 18th

centuries by famous composers such as

Caldara, Vivaldi, Pergolesi and Fux.

This musical program is also an opportunity to make an artistic link with the

the temporary exhibition Creating for Louis XIV. Dentelles de pouvoir, currently on view

currently on show at the Musée des Beaux-arts et de la Dentelle in Alençon.

Program

? Stabat Mater by Antonio Caldara (1670-1736)

? excerpts from the Gloria by Antonio Vivaldi (1678-1741)

? excerpts from the Stabat Mater by Jean-Baptiste Pergolesi (1710-1736)

? sonata and chaconne by Johann Joseph Fux (1660-1741)

? Practice

Saturday May 17, 2025 at 6 pm and 8 pm

Basilica 53 Grande rue in Alençon

[Duration: 1 h]

Free admission, subject to availability

German :

Die Maîtrise des Conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté Urbaine (Departementalkonservatorium der Stadtverwaltung)

d’Alençon (CUA) lädt Sie zu zwei Aufführungen rund um die Musik ein

am Samstag, den 17. Mai in der Basilika Notre-Dame.

Dieses Konzert mit italienischer Barockmusik rund um das Stabat Mater von Antonio

Caldara (1670-1736) wurde von den fünfzig jungen Maîtrisiens (Meisterschüler) im Alter von

im Alter von 11 bis 17 Jahren und von einem Instrumentalensemble aus großen Schülern des Conservatoire

das Stück besteht aus Chor- und Orchesterwerken aus dem 17. und 18

instrumentalwerken aus dem 17

und 18

jahrhunderts von berühmten Komponisten wie

Caldara, Vivaldi, Pergolesi und Fux geschrieben wurden.

Dieses Musikprogramm bietet auch die Gelegenheit, eine künstlerische Verbindung herzustellen zu

der Sonderausstellung Kreieren für Ludwig XIV. Spitzen der Macht, die im

derzeit im Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle in Alençon stattfindet.

Programm

? Stabat Mater von Antonio Caldara (1670-1736)

? Auszüge aus dem Gloria von Antonio Vivaldi (1678-1741)

? Auszüge aus dem Stabat Mater von Jean-Baptiste Pergolesi (1710-1736)

? Sonate und Chaconne von Johann Joseph Fux (1660-1741)

? Praxis

Samstag, 17. Mai 2025 um 18 Uhr und um 20 Uhr

Basilika 53 Grande rue in Alençon

[Dauer: 1 Stunde]

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

La Maîtrise del Conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté Urbaine

d’Alençon (CUA) vi invita a due spettacoli di musica barocca vocale e strumentale

musica vocale e strumentale barocca sabato 17 maggio presso la Basilica di Notre-Dame.

Questo concerto di musica barocca italiana si basa sullo Stabat Mater di Antonio Caldara (1670-1736)

Caldara (1670-1736), eseguito da una cinquantina di giovani Maîtrisiens dagli 11 ai 17 anni e da un gruppo di strumentisti

di età compresa tra gli 11 e i 17 anni e da un ensemble strumentale di studenti di alto livello del Conservatorio CUA

cUA, che presenterà opere corali e strumentali del XVII secolo

strumentali del 17° e 18° secolo

e 18° secolo

secoli, scritte da famosi compositori come

Caldara, Vivaldi, Pergolesi e Fux.

Questo programma musicale costituirà anche un collegamento artistico con l’esposizione temporanea

la mostra temporanea Creare per Luigi XIV. Dentelles de pouvoir, attualmente in mostra

attualmente in mostra al Musée des Beaux-arts et de la Dentelle di Alençon.

Programma

? Stabat Mater di Antonio Caldara (1670-1736)

estratti dal Gloria di Antonio Vivaldi (1678-1741)

estratti dallo Stabat Mater di Jean-Baptiste Pergolesi (1710-1736)

sonata e ciaccona di Johann Joseph Fux (1660-1741)

? Esercitazione

Sabato 17 maggio 2025 alle 18.00 e alle 20.00

Basilica 53 Grande rue di Alençon

[Durata: 1 ora]

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Espanol :

La Maîtrise du Conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté Urbaine

d’Alençon (CUA) le invita a dos espectáculos de música barroca vocal e instrumental

de música vocal e instrumental barroca el sábado 17 de mayo en la basílica de Notre-Dame.

Este concierto de música barroca italiana, basado en el Stabat Mater de Antonio

Caldara (1670-1736), interpretado por una cincuentena de jóvenes maîtrisien

de 11 a 17 años y por un conjunto instrumental de los mejores alumnos del conservatorio departamental de la CUA

conservatorio de la CUA, presentará obras corales e instrumentales del

obras instrumentales de los siglos XVII

y XVIII

siglos XVII y XVIII, escritas por compositores famosos como

Caldara, Vivaldi, Pergolesi y Fux.

Este programa musical establecerá también un vínculo artístico con la exposición temporal

la exposición temporal Creación para Luis XIV. Dentelles de pouvoir, actualmente expuesta

actualmente expuesta en el Museo de Bellas Artes y de la Dentelle de Alençon.

Programa

? Stabat Mater de Antonio Caldara (1670-1736)

? fragmentos del Gloria de Antonio Vivaldi (1678-1741)

? fragmentos del Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolesi (1710-1736)

? sonata y chacona de Johann Joseph Fux (1660-1741)

? Práctica

Sábado 17 de mayo de 2025 a las 18:00 y 20:00 horas

Basílica 53 Grande rue de Alençon

[Duración: 1 hora]

Entrada gratuita según disponibilidad

