Concert Staccato Deportivo MADAM Hot flowers Bisephale Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne vendredi 26 septembre 2025.
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-26
A l’occasion du 25ème festival Abracada Sons, l’association « Staccato » vous propose un concert avec Deportivo MADAM Hot flowers Bisephale. Ambiance assurée, venez nombreux !!!
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.staccato@orange.fr
English : Concert Staccato Deportivo MADAM Hot flowers Bisephale
The « Staccato » association invites you to a concert with the Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamps. Come one, come all! This evening is in partnership with the municipality.
German : Concert Staccato Deportivo MADAM Hot flowers Bisephale
Der Verein « Staccato » bietet Ihnen ein Konzert mit dem Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamps. Stimmung ist garantiert, kommen Sie zahlreich!!! Dieser Abend findet in Partnerschaft mit der Gemeinde statt.
Italiano :
In occasione del 25° festival Abracada Sons, l’associazione « Staccato » organizza un concerto con Deportivo MADAM Hot flowers Bisephale. Venite tutti!
Espanol : Concert Staccato Deportivo MADAM Hot flowers Bisephale
La asociación « Staccato » organiza un concierto con la Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamps. ¡Venga uno, vengan todos! Esta velada se celebra en colaboración con el ayuntamiento.
