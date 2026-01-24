Concert Staccato Les nuits de l’alligator Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne

Concert Staccato Les nuits de l’alligator

Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

L’association Staccato vous propose un festival Les nuits de l’alligator des musiques internationale dites roots , entre folk et blues, ils vous invitent à découvrir une panoplie de sonorité . Ambiance assurée, venez nombreux !!! Restauration sur place.

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Staccato Les nuits de l’alligator

The Staccato association is organizing a festival called Les nuits de l’alligator (Alligator Nights), featuring international roots music, folk and blues, and inviting you to discover a wide range of sounds. Come one, come all! Catering on site.

