Concert Staccato Les nuits de l’alligator Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne
Concert Staccato Les nuits de l’alligator
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
L’association Staccato vous propose un festival Les nuits de l’alligator des musiques internationale dites roots , entre folk et blues, ils vous invitent à découvrir une panoplie de sonorité . Ambiance assurée, venez nombreux !!! Restauration sur place.
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Staccato Les nuits de l’alligator
The Staccato association is organizing a festival called Les nuits de l’alligator (Alligator Nights), featuring international roots music, folk and blues, and inviting you to discover a wide range of sounds. Come one, come all! Catering on site.
