Concert Stage Rap – Pépinière Horizon x Bouche d’Air Pôle associatif du Breil Malville Nantes vendredi 27 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Sur inscription au 06 63 62 27 98 Inscription recommandée au 06 63 62 27 98Nombre de place limité Adulte, Etudiant, Tout public, Jeune Public, Personne en situation de handicap
Vendredi 27 février de 18h à 20h au 38 rue du Breil, viens découvrir les chansons écrites par des jeunes nantais.es pendant cette semaine de stage à la pépinière Horizon, portée par la Bouche d’air et animée par le rappeur Marc Nammour.Ce sera aussi l’occasion de découvrir les photos du stage de graff animé par la pépinière Horizon.
Pôle associatif du Breil Malville Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 25 81 06 63 62 27 98
