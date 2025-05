Concert standards Jazz – La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine, 16 mai 2025 19:00, Arelaune-en-Seine.

Seine-Maritime

Concert standards Jazz La Mailleraye-sur-Seine Eglise Saint-Mathurin Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Musique et causeries le vendredi 16 mai à 19h avec 2 concertistes et 1 comédien Fady Farah, Jean-Charles Levaillant, Julien Buchy.

Musique et causeries le vendredi 16 mai à 19h avec 2 concertistes et 1 comédien Fady Farah, Jean-Charles Levaillant, Julien Buchy. .

La Mailleraye-sur-Seine Eglise Saint-Mathurin

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04

English : Concert standards Jazz

Music and talks on Friday May 16 at 7pm with 2 performers and 1 actor: Fady Farah, Jean-Charles Levaillant, Julien Buchy.

German :

Musik und Gespräche am Freitag, den 16. Mai um 19 Uhr mit 2 Konzertspielern und 1 Schauspieler: Fady Farah, Jean-Charles Levaillant, Julien Buchy.

Italiano :

Musica e conferenze venerdì 16 maggio alle 19.00 con 2 interpreti e 1 attore: Fady Farah, Jean-Charles Levaillant, Julien Buchy.

Espanol :

Música y coloquio el viernes 16 de mayo a las 19:00 h con 2 intérpretes y 1 actor: Fady Farah, Jean-Charles Levaillant, Julien Buchy.

L’événement Concert standards Jazz Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine