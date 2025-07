CONCERT STANN DUGUET Saint-Jean-de-Cuculles

CONCERT STANN DUGUET Saint-Jean-de-Cuculles mercredi 6 août 2025.

CONCERT STANN DUGUET

Saint-Jean-de-Cuculles Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Laissez-vous emporter par un voyage musical sensible et profond avec Stann Duguet, violoncelliste passionné. Entre inspirations classiques, traditionnelles et contemporaines, il vous invite à une expérience unique où chaque note traverse les cultures et les émotions.

Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie resonuances@gmail.com

English :

Let Stann Duguet, a passionate cellist, take you on a sensitive and profound musical journey. Between classical, traditional and contemporary inspirations, he invites you to a unique experience where each note crosses cultures and emotions.

German :

Lassen Sie sich von Stann Duguet, einem leidenschaftlichen Cellisten, auf eine sensible und tiefgründige musikalische Reise entführen. Zwischen klassischen, traditionellen und zeitgenössischen Inspirationen lädt er Sie zu einem einzigartigen Erlebnis ein, bei dem jede Note Kulturen und Emotionen durchdringt.

Italiano :

Lasciatevi trasportare in un viaggio musicale sensibile e profondo con Stann Duguet, un violoncellista appassionato. Combinando ispirazioni classiche, tradizionali e contemporanee, vi invita a vivere un’esperienza unica in cui ogni nota attraversa culture ed emozioni.

Espanol :

Déjese llevar en un viaje musical sensible y profundo con Stann Duguet, violonchelista apasionado. Con inspiraciones clásicas, tradicionales y contemporáneas, te invita a una experiencia única en la que cada nota cruza culturas y emociones.

