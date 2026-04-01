Concert Star Académy Amiens

Amiens

Concert Star Académy

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 53 – 53 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

STAR ACADEMY TOUR 2026 LE MEILLEUR DE LA STAR ACADEMY EN LIVE

Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.

Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés.

Ne manquez pas l’événement musical incontournable de l’année et venez vivre l’expérience Star Academy en live !

STAR ACADEMY TOUR 2026 LE MEILLEUR DE LA STAR ACADEMY EN LIVE

Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.

Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés.

Ne manquez pas l’événement musical incontournable de l’année et venez vivre l’expérience Star Academy en live ! .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

STAR ACADEMY: TOUR 2026? THE BEST OF STAR ACADEMY LIVE

After winning over nearly a million spectators and more than 130 performances in France, Belgium and Switzerland, the Star Academy Tour returns with a brand-new show featuring the artists of this new class.

With a new season, new artists and a new setlist, the Star Academy Tour is back with an even more spectacular show. On the program: frenzied choreography, the best covers of your favorite songs and an explosive atmosphere… Relive for one evening the best moments of the adventure at the château in the company of your favorite academicians.

Don’t miss out on this year’s must-see musical event, and come and experience Star Academy live!

L’événement Concert Star Académy Amiens a été mis à jour le 2023-09-19 par OT D’AMIENS