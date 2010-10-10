Concert Star Wars Théâtre de Cusset Cusset
Concert Star Wars Théâtre de Cusset Cusset samedi 2 mai 2026.
Cusset
Concert Star Wars
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 21:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Dans le cadre de la convention Générations Star Wars et Science-Fiction, le Conservatoire de Vichy Communauté vous propose une immersion musicale au coeur des plus grandes épopées du grand écran.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
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English :
As part of the Star Wars and Science Fiction Generations convention, the Conservatoire de Vichy Communauté offers a musical immersion into the heart of the greatest epics of the silver screen.
L’événement Concert Star Wars Cusset a été mis à jour le 2025-09-01 par Vichy Destinations
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