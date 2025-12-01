Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Stars 80 Rue Amiral Jacquinot Nevers

Concert Stars 80 Rue Amiral Jacquinot Nevers samedi 20 décembre 2025.

Concert Stars 80

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 22:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Concert de STARS 80 FOREVER le samedi 20 décembre à 20h30 à Nevers Agora.
Ouverture des portes à 17h.
Parking gratuit à proximité avec accessibilité PMR.

Ouverture de la billetterie le mercredi 12 décembre à 10h sur neversagora.fr   .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

English : Concert Stars 80

German : Concert Stars 80

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Stars 80 Nevers a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Nevers