Concert Stars 80 Rue Amiral Jacquinot Nevers
Concert Stars 80 Rue Amiral Jacquinot Nevers samedi 20 décembre 2025.
Concert Stars 80
Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Concert de STARS 80 FOREVER le samedi 20 décembre à 20h30 à Nevers Agora.
Ouverture des portes à 17h.
Parking gratuit à proximité avec accessibilité PMR.
Ouverture de la billetterie le mercredi 12 décembre à 10h sur neversagora.fr .
Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert Stars 80
German : Concert Stars 80
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Stars 80 Nevers a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Nevers