Concert – Steam Down Le Hasard Ludique Paris

Concert – Steam Down Le Hasard Ludique Paris vendredi 14 novembre 2025.

Steam Down est un groupe britannique d’afro-punk, un événement hebdomadaire et une communauté musicale basée à Londres, en Angleterre. Dans une alchimie finement orchestrée de sons, d’espace et d’énergie, Steam Down a maîtrisé l’art d’enrichir l’état émotionnel, social et collectif de l’être humain à travers la musique.

Fondé par le multi-instrumentiste, compositeur et producteur Ahnansé en 2017, l’événement initial avait été créé pour mettre en relation les musiciens et producteurs londoniens. Depuis, il a évolué en un rendez-vous hebdomadaire où les artistes de Steam Down et leur grande famille musicale créent spontanément des paysages sonores reflétant leurs vies dans la ville.

Steam Down est rapidement devenu un nom incontournable de la scène musicale londonienne, remportant deux Jazz FM Awards, dont le prix de l’innovation (sponsorisé par Mishcon De Reya) et le prix de la meilleure expérience live (sponsorisé par Yamaha UK, avec Kamasi Washington). De plus, Sky News a consacré un reportage complet à Steam Down et à son rôle fondamental dans la scène jazz florissante de Londres.

Super! et Le Hasard Ludique présentent : Steam Down en concert le 14 novembre 2025 au Hasard Ludique.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

