Rue du Clape-en-Bas Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Steeve Deparis en Concert

Jeudi 21 août 2025

Dans le cadre des concerts d’été

De 20h à 22h Ouvert à tous

Concerts dans la rue Les places seront limitées.

Crédit Crêperie Chez Cosette .

Rue du Clape-en-Bas Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 17 08 95

L’événement Concert Steeve Deparis Chez Cosette Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-13 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer