Concert Steph Doe à la bibliothèque de Gouvieux Gouvieux

Concert Steph Doe à la bibliothèque de Gouvieux

37 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

Gratuit

Début : 2025-09-24 19:00:00

fin : 2025-09-24 20:30:00

2025-09-24

Chanteuse et multi instrumentistes, Steph Doe est férue de littérature anglo-saxonne, de la Carter Family, d’histoires de femmes, de psychanalyse, des quartets de barbershop, et grande admiratrice de Jean Ritchie, elle va piocher dans le répertoire traditionnel américain les morceaux les plus poignants ou provocateurs, qui racontent la vie des femmes et renversent les idées reçues… en partenariat avec la MDO et suivi du verre de l’amitié.

Durée 1h30.

Inscription obligatoire, places limitées 03 44 57 48 63 bibliotheque@gouvieux.fr 0 .

37 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 57 48 63 bibliotheque@gouvieux.fr

