Concert Steph Strings + Cécile Lacharme La Sirène La Rochelle
Concert Steph Strings + Cécile Lacharme La Sirène La Rochelle mardi 31 mars 2026.
Concert Steph Strings + Cécile Lacharme
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 20:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Originaire de Melbourne/Naarm, Steph Strings est une chanteuse, auteure-compositrice et guitariste, dont la musique mêle virtuosité fingerstyle et récits imprégnés de nature, d’émotion et d’aventure.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English : Concert Steph Strings + Cécile Lacharme
Hailing from Melbourne/Naarm, Steph Strings is a singer, songwriter and guitarist whose music blends fingerstyle virtuosity with stories steeped in nature, emotion and adventure.
L’événement Concert Steph Strings + Cécile Lacharme La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle
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