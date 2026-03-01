Concert Steph Strings + Cécile Lacharme La Sirène La Rochelle

Concert Steph Strings + Cécile Lacharme

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Originaire de Melbourne/Naarm, Steph Strings est une chanteuse, auteure-compositrice et guitariste, dont la musique mêle virtuosité fingerstyle et récits imprégnés de nature, d’émotion et d’aventure.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English : Concert Steph Strings + Cécile Lacharme

Hailing from Melbourne/Naarm, Steph Strings is a singer, songwriter and guitarist whose music blends fingerstyle virtuosity with stories steeped in nature, emotion and adventure.

L’événement Concert Steph Strings + Cécile Lacharme La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle