Concert Stéphanie Della Rocca, chansons poético-sauvages, à Super Cayrou Gréalou

super cayrou Gréalou Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Un concert tout spécial pour l'équinoxe de printemps

Un concert tout spécial pour l'équinoxe de printemps. Ce concert a lieu sur un site exceptionnel à Gréalou, "Super Cayrou", bâti en harmonie avec le cycle solaire.

L'architecte du site, Pieter Dijkstra, sera des nôtres

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super cayrou Gréalou 46160 Lot Occitanie +33 6 58 89 86 12

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English :

A special concert for the spring equinox

L’événement Concert Stéphanie Della Rocca, chansons poético-sauvages, à Super Cayrou Gréalou Gréalou a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac