Concert Stéphanie Della Rocca, chansons poético-sauvages, à Super Cayrou Gréalou Gréalou
Concert Stéphanie Della Rocca, chansons poético-sauvages, à Super Cayrou Gréalou Gréalou dimanche 22 mars 2026.
Concert Stéphanie Della Rocca, chansons poético-sauvages, à Super Cayrou Gréalou
super cayrou Gréalou Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Un concert tout spécial pour l'équinoxe de printemps
Un concert tout spécial pour l'équinoxe de printemps. Ce concert a lieu sur un site exceptionnel à Gréalou, "Super Cayrou", bâti en harmonie avec le cycle solaire.
L'architecte du site, Pieter Dijkstra, sera des nôtres
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super cayrou Gréalou 46160 Lot Occitanie +33 6 58 89 86 12
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English :
A special concert for the spring equinox
L’événement Concert Stéphanie Della Rocca, chansons poético-sauvages, à Super Cayrou Gréalou Gréalou a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac