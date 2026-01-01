Concert Stéphanie Delle Rocca au Tiers-lieu Savy Tiers-lieu Savy Saint-Projet

Concert Stéphanie Delle Rocca au Tiers-lieu Savy

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : 2026-01-31 20:00:00

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Tantôt sensible, tantôt déjantée, elle chante les transformations, les nouveaux départs, l’énergie primaire, créatrice et sauvage !

Avec un humour théâtral, elle aborde les questions de la rupture et du désir mais aussi les besoins de tendresses, les cuirasses… de ce désir de vivre plus fort que la crainte de l’inconnu…

Un concert inspiré ! De quoi rire et retomber amoureux de la vie !

Tiers-lieu Savy Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie

English :

Sometimes sensitive, sometimes wild, she sings of transformations, new beginnings, primal, creative and wild energy!

With theatrical humor, she tackles the issues of break-up and desire, but also the need for tenderness, the breastplates? the desire to live that is stronger than the fear of the unknown?

An inspired concert! All the laughs you need to fall in love with life all over again!

L’événement Concert Stéphanie Delle Rocca au Tiers-lieu Savy Saint-Projet a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Gourdon