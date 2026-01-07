Concert Stephil Hénanbihen

Concert Stephil

Concert Stephil

La Ville Marqué Hénanbihen Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-07 19:00:00

Le premier rendez-vous du spectacle de campagne 2026 sera placé sous le signe de la musique et de l’émotion. Nous avons le plaisir d’accueillir STEPHIL Stéphane et Philippe Besnard, de l’association Doigts & Voix Liés, pour un concert acoustique original !

Quelques mots sur STEPHIL Frères à la ville comme à la scène, Stéphane et Philippe sont paroliers, compositeurs et interprètes. Marqués très jeunes par les idéaux de 1968, ils forgent leur univers guitare en main et font mûrir, au fil des décennies, une chanson sensible et engagée.

Inspirés par les grands noms de la chanson française et internationale — Brassens, Ferrat, Aragon, Dylan et Brel — ils proposent aujourd’hui un répertoire personnel, poétique et profondément humain.

Ouverture du bar à 19h00 Concert à 20h00

Restauration légère sur place avant le spectacle — pas de service pendant la représentation.

Rencontre et échanges avec le groupe après le spectacle. Sur réservation. .

