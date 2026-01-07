Concert Steve Tallis Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Concert Steve Tallis

Au Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

2026-03-21

Le Saint-Hilaire reçoit le musicien australien de renommée internationale Steve Tallis le samedi 21 mars 2026.

Bluesman influencé par les musiques du monde. Auteur-compositeur-interprète et guitariste, originaire de Perth, Steve Tallis définit sa musique comme du blues ethnique ou du tribal folk. Il a joué sur les scènes du monde entier, depuis près de 50 ans, assurant les premières parties d’artistes renommés tels (Bob Dylan, Van Morrison, B.B. King, Joe Cocker ou encore Tina Turner). Une rencontre rare et une expérience unique !

Participation libre. Repas sur réservation. Infos et contact au 03 58 01 52 51. .

Au Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51

