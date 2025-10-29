Concert Steve WARING MJC d’Amplepuis Amplepuis

MJC d'Amplepuis 10 Rue de Belfort, 69550 Amplepuis

Tarif : 12 EUR

2025-10-29 14:30:00

2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

J’aime amener la musique et mes histoires vers les gens qui m’écoutent. C’est aussi pourquoi j’aime les chansons dites pour les enfants, dans lesquelles je trouve un esprit direct, un rire simple, une poésie sans prétention.

contact@mjc-amplepuis.fr

English :

I like to bring music and my stories to the people who listen to me. That’s also why I like songs written for children, in which I find a direct spirit, a simple laugh, an unpretentious poetry.

German :

Ich mag es, die Musik und meine Geschichten zu den Menschen zu bringen, die mir zuhören. Deshalb mag ich auch Lieder, die für Kinder geschrieben wurden, in denen ich einen direkten Witz, ein einfaches Lachen und eine unprätentiöse Poesie finde.

Italiano :

Mi piace portare la musica e le mie storie alle persone che mi ascoltano. È anche per questo che mi piacciono le canzoni scritte per i bambini, dove trovo uno spirito diretto, risate semplici e poesia senza pretese

Espanol :

Me gusta llevar la música y mis historias a la gente que me escucha. Por eso también me gustan las canciones escritas para niños, donde encuentro un espíritu directo, risas sencillas y poesía sin pretensiones

