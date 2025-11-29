Concert Steven Bradford & Co Agapé Hub Dinard
Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
L’Agapé Hub Dinard accueille l’artiste Steven BRADFORD, guitariste de Jazz. Il sera accompagné de ses amis guitariste et contrebassiste.
Dans une ambiance artistique puisqu’au sein de l’exposition Au delà des couleurs , le groupe nous présentera un concert Jazz manouche et d’improvisation.
A ne pas manquer !
Une boisson vous sera offerte. Places assises.
BILLETTERIE (Places limitées) ou sur place https://my.weezevent.com/concert-jazz-a-lagape-hub .
Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
