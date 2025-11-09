Concert Steve’N’Seagulls Charleville-Mézières
Concert Steve’N’Seagulls Charleville-Mézières dimanche 9 novembre 2025.
Concert Steve’N’Seagulls
Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif prévente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Steve’n’Seagulls, le célèbre groupe finlandais connu pour ses reprises bluegrass de classiques rock, offre une expérience mémorable en concert qui séduit un public varié. Leurs performances live sont une combinaison unique d’énergie débordante, de virtuosité musicale et de bonne humeur communicative, captivant les spectateurs à chaque note. En revisitant des morceaux emblématiques avec des instruments traditionnels comme la contrebasse, le banjo et l’accordéon, Steve’n’Seagulls rassemblent les fans de rock et les amateurs de musique folklorique pour vivre un moment inoubliable. Ces concerts sont souvent ponctués d’humour et d’interaction avec le public, rendant chaque événement distinctif et engageant. Assister à un concert de Steve’n’Seagulls, c’est l’assurance de découvrir des sonorités fraîches et des interprétations originales qui redonnent vie aux plus grands hits du rock.Billetterie
.
Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40
English :
Steve’n’Seagulls, the famous Finnish band known for their bluegrass covers of rock classics, offer a memorable live experience that appeals to a diverse audience. Their live performances are a unique combination of boundless energy, musical virtuosity and infectious good humor, captivating audiences with every note. By revisiting iconic tunes with traditional instruments such as the double bass, banjo and accordion, Steve’n’Seagulls bring rock fans and folk music enthusiasts together for an unforgettable experience. These concerts are often punctuated by humor and audience interaction, making each event distinctive and engaging. When you attend a Steve’n’Seagulls concert, you’re guaranteed to discover fresh sounds and original interpretations that breathe new life into rock’s greatest hits.Tickets
German :
Steve’n’Seagulls, die berühmte finnische Band, die für ihre Bluegrass-Coverversionen von Rockklassikern bekannt ist, bietet ein unvergessliches Konzerterlebnis, das ein vielfältiges Publikum begeistert. Ihre Live-Auftritte sind eine einzigartige Kombination aus unbändiger Energie, musikalischer Virtuosität und ansteckender guter Laune, die das Publikum mit jeder Note in ihren Bann zieht. Indem sie ikonische Stücke mit traditionellen Instrumenten wie Kontrabass, Banjo und Akkordeon neu interpretieren, bringen Steve’n’Seagulls Rockfans und Liebhaber von Volksmusik zusammen, um einen unvergesslichen Moment zu erleben. Diese Konzerte sind oft mit Humor und Interaktion mit dem Publikum gespickt, was jede Veranstaltung unverwechselbar und einnehmend macht. Ein Konzert der Steve’n’Seagulls zu besuchen bedeutet, frische Klänge und originelle Interpretationen zu erleben, die den größten Hits der Rockmusik neues Leben einhauchen.Tickets
Italiano :
Gli Steve’n’Seagulls, la famosa band finlandese nota per le sue cover bluegrass di classici del rock, offrono un’esperienza live memorabile che si rivolge a un’ampia fascia di pubblico. Le loro esibizioni dal vivo sono una combinazione unica di energia sconfinata, virtuosismo musicale e buonumore contagioso, che affascina il pubblico a ogni nota. Rivisitando canzoni iconiche con strumenti tradizionali come il contrabbasso, il banjo e la fisarmonica, gli Steve’n’Seagulls riuniscono i fan del rock e gli appassionati di musica folk per un’esperienza indimenticabile. Questi concerti sono spesso punteggiati di umorismo e interazione con il pubblico, rendendo ogni evento caratteristico e coinvolgente. Assistere a un concerto degli Steve’n’Seagulls significa scoprire suoni freschi e interpretazioni originali che danno nuova vita ai più grandi successi del rock.Biglietti
Espanol :
Steve’n’Seagulls, la famosa banda finlandesa conocida por sus versiones bluegrass de clásicos del rock, ofrece una memorable experiencia en directo que atrae a un amplio abanico de público. Sus actuaciones en directo son una combinación única de energía desbordante, virtuosismo musical y buen humor contagioso, que cautiva al público con cada nota. Repasando canciones emblemáticas con instrumentos tradicionales como el contrabajo, el banjo y el acordeón, Steve’n’Seagulls reúne a aficionados al rock y entusiastas de la música folk en una experiencia inolvidable. Estos conciertos suelen estar salpicados de humor e interacción con el público, lo que hace que cada evento sea distintivo y atractivo. Asista a un concierto de Steve’n’Seagulls y le garantizamos que descubrirá sonidos frescos e interpretaciones originales que insuflan nueva vida a los grandes éxitos del rock.Entradas
L’événement Concert Steve’N’Seagulls Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-23 par Ardennes Tourisme