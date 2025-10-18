Concert Still not retired ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Still not retired ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 18 octobre 2025.

Concert Still not retired

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Blues-Soul

Du blues, de la soul, du rythm ‘n’ blues et un peu de rock, c’est la recette de Still Not Retired. Quatre musiciens, une chanteuse revisitent les plus grands d’hier à aujourd’hui Etta James, Muddy Waters, Aretha Franklin, Gary Moore, Fleetwood Mac, Vintage Trouble…

Une rythmique solide, des guitares ciselées, une voix envoutante et chaleureuse qui vous feront taper des pieds et frapper des mains. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

