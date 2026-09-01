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AGENDA · Saint-Astier

Concert Stoyan et Manol Théâtre La Poivrière Saint-Astier

vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre La Poivrière · Saint-Astier

Concert Stoyan et Manol Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre La Poivrière
Adresse
2 place Saint Astier
Ville
24110 Saint-Astier
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Astier

Concert Stoyan et Manol

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Concert Stoyan et Manol, duo de musiciens bulgares. Musiques et chants tziganes des Balkans.

20h30, tarif 10€.
Réservation par SMS.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01
Concert Stoyan et Manol, duo de musiciens bulgares. Musiques et chants tziganes des Balkans.

20h30, tarif 10€.
Réservation par SMS.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01   .

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61 

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English : Concert Stoyan et Manol

A comedy, both light and dark, that ironically questions contemporary aesthetic diktats.

8:30pm (Friday and Saturday) and 4pm (Sunday), Théâtre de la Poivrière.
Reservations by SMS.
10 ?/pers.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61

L’événement Concert Stoyan et Manol Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord

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