Concert Stoyan et Manol Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Concert Stoyan et Manol

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Concert Stoyan et Manol, duo de musiciens bulgares. Musiques et chants tziganes des Balkans.

20h30, tarif 10€.

Réservation par SMS.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01

Concert Stoyan et Manol, duo de musiciens bulgares. Musiques et chants tziganes des Balkans.

20h30, tarif 10€.

Réservation par SMS.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 .

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61

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English : Concert Stoyan et Manol

A comedy, both light and dark, that ironically questions contemporary aesthetic diktats.

8:30pm (Friday and Saturday) and 4pm (Sunday), Théâtre de la Poivrière.

Reservations by SMS.

10 ?/pers.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61

L’événement Concert Stoyan et Manol Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord